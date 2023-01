Dry January : quels sont les bienfaits d'un mois sans boire ?

Après les fêtes de Noël et les excès en tout genre, et si on se mettait à la diète ? Ce mois-ci, un Français sur 10 devrait participer à la fameuse opération Dry January, ou "janvier sobre". Porté par les acteurs associatifs et de santé, ce défi qui nous arrive tout droit d'Angleterre, consiste à ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Quels en sont les bénéfices ?

Le docteur Hervé Martini, médecin addictologue et secrétaire général d'Addiction France, a d'abord rappelé le côté "ludique" de cette opération. Elle permet de "réfléchir sur sa consommation [...] C'est aussi les effets que l'on va pouvoir retrouver en arrêtant de consommer. On a des effets qui ont été démontrés sur le sommeil, l'anxiété, la peau".



Pour rappel, la consommation d'alcool expose à de nombreux risques pour la santé. Selon l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), elle est responsable de plus de 200 maladies. Causant, chaque année, plus de 40 000 morts.

