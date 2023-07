Comment Christopher Coutanceau, le cuisinier-pêcheur, magnifie les produits de la mer

C'est l'un des tous meilleurs chefs du monde, spécialiste du poisson. Aucun crustacé, aucun mollusque, aucun poisson n'a de secret pour lui. Parce qu'il les travaille tous en cuisine, mais aussi parce qu’il va régulièrement les observer dans leur milieu naturel.

C'est au port des minimes de La Rochelle que l'on retrouve Christopher Coutanceau sur son bateau à moteur, avec ses cannes à pêche. L’identité marine de Christopher Coutanceau : respect immense du produit, connaissance parfaite des poissons et de leur environnement et passion communicative.

"J'ai besoin de faire de la cuisine, c'est ma passion. Mais j'ai besoin de la pêche, pour couper, me ressourcer. C'est une source de création. Il y a le bar de roche, il y a le bar de sable... C'est mon grand-mère qui m'a donné le virus de la pêche", confie le chef Christopher Coutanceau.

Christopher Coutanceau, le cuisinier pécheur Crédit : Pierre Herbulot / RTL

