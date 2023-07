Comment cuisiner un ramen, cette soupe de nouilles très populaire au Japon

C'est le plat le plus consommé au Japon, beaucoup plus que les sushis par exemple. Et il commence sérieusement à s’exporter, notamment en France : le ramen. Il s'agit d'une soupe de nouilles au bouillon, épais ou léger, agrémenté de viande ou légumes.

Jean-Baptiste Meusnier est l’un des ambassadeurs du ramen à Paris. On le retrouve dans l’un de ses deux restaurants parisiens, Kodawari Tsukiji. La salle du restaurant est un petit bout du célèbre marché aux poissons de Tokyo. Des tabourets autours de tables en bois, des faux poissons dans des bacs de glaces, des kanjis sur les murs.

Le ramen est un plat simple, rendu complexe par la rigueur et l’amour profond que vouent les Japonais et probablement bientôt les Français à ce plat populaire. De la sélection de la farine pour les nouilles, au bouillon hyper complexe.

"Il se dit qu'il y a 37.000 restaurants de ramen au Japon. On est passé d'un plat extrêmement populaire qui tend vers la gastronomie sans renier ses origines. C'est un plat qui est la photographie du Japon actuel. C'est un plat qui a une centaine d'années. Et qui évolue toutes les décennies", explique le chef Jean-Baptiste Meusnier, fondateur de Kodawari Ramen.

Le Kakuni de Jean-Baptiste Meusnier (Kodawari Ramen) Crédit : Pierre Herbulot

