Hélène Darroze propose pour RTL son menu de réveillon idéal et gourmand

Grâce à Hélène Darroze, le studio est plein d'étoiles. 2021 a fait d'elle la seule femme au monde cinq fois étoilée au guide Michelin, 2 pour son restaurant parisien, Marsan, et 3 pour celui de Londres. Cette consécration dans le contexte difficile de la pandémie et des confinements successifs a été une vraie "bouffée de bonheur pour elle et ses équipes", reconnaît-elle. "Ça a remonté le moral mais c'était quand même très frustrant parce qu'on ne pouvait pas vivre ces moments. Par exemple avec les équipes de Londres puisque j'étais à Paris. Et puis on ne pouvait pas cuisiner..."

Le premier confinement l'an dernier a inspiré à Hélène Darroze l'écriture de deux livres de recettes intitulé Chez moi et publié au Cherche-Midi... Des recettes réalisées à la maison, en famille, avec ses deux filles, pendant que ses restaurants étaient fermés. Un premier volume avec des recettes pour le printemps et l'été, le second pour l'automne et l'hiver. Un véritable retour aux sources. "Avec les confinements, j'ai beaucoup cuisiné. Beaucoup de recettes et de photos. Et à la fin je me suis : qu'est-ce qu'on en fait ?", raconte-t-elle.

Nous sommes à 3 jours du réveillon du Nouvel An. Elle est la 4e d'une lignée de cuisiniers, quels souvenirs garde-t-elle des repas de réveillon ? "C'était des grandes tablées autour d'un chapon des Landes, les huîtres que l'on mangeaient avec des crépinettes ou des saucisses, du foie gras... Et j'avais un oncle qui faisait des bûches de Noël remarquables", se souvient-elle. Pour les fêtes, les repas dans ses restaurants s'étendent encore un peu plus qu'habituellement à l'image des repas familiaux. "Ce sont des restaurants gastronomiques mais on mange bien avec des produits de fêtes comme le homard, le caviar, l'huître, le foie gras, le chapon... On prend toujours le temps de manger dans mes restaurants. Il n'y a pas de carte, c'est un menu selon mes envies, ce que j'ai pu trouver sur le marché... C'est quelque chose qui dure. En général, les clients restent jusqu'à minuit".

"Chez moi" d'Hélène Darroze Crédit : Cherche-Midi

Quelles sont ses suggestions pour un repas de Réveillon réussi ? "D'abord des plats de saison. C'est important. Dans ces livres il y a une recette de noix de St-Jacques cuites dans leurs coquilles avec une sauce grenobloise (câpres, citron, beurre noisette, petits croutons) donc ça peut être une très jolie entrée. Ensuite il y a une recette que j'adore, toutes mes copines me la piquent : un poulet fourré de coquillettes et de foie gras. C'est super facile à faire donc c'est idéal quand on veut passer du temps avec la famille et pas qu'en cuisine note-t-elle. On farcit son poulet à l'avance. On le met à cuire. On peut le faire avec un chapon aussi, c'est peut-être plus de circonstance.

Pour le dessert, la cheffe Darroze propose des "poires confites aux épices" qu'on peut accompagner d'un "gâteau au chocolat qui est cuit en deux fois". "Il n'est pas facile à faire mais qu'est-ce qu'il est bon, garantit la cuisinière. Il est riche mais il est bon !" Sinon une "recette de riz au lait avec de la mangue" ou des poires rôties peut être une bonne alternative.

On retrouvera Hélène Darroze dans Top Chef sur M6. "La saison 13 est en boîte et il ne reste plus que la finale à tourner" nous explique celle qui participe à cette émission depuis 2015. "Plus le temps passe et plus le niveau augmente", promet-elle.