Épiphanie 2022 : la recette de galette des rois de Cyril Lignac

Quoi de mieux pour l'Epiphanie que de faire soi-même une galette des rois ? Pour vous aider à la réussir, Cyril Lignac partage sa recette de la traditionnelle galette à la frangipane. Et pour le chef, tout "se joue" sur la préparation de la crème.

Les ingrédients :

- 80 g de sucre glace

- 100 g de poudre d'amandes

- 12 g de maïzena

- 80 g de beurre pommade

- 1 œuf + 1 jaune

- 1 cuillère à soupe de lait d'amande

- 2 pâtes feuilletée

La recette :

Dans un saladier, mélangez le sucre glace avec la poudre d'amandes et la maïzena. A l'aide d'un batteur ou avec un fouet, ajoutez le beurre, l'œuf et le lait d'amande. Votre crème d'amandes, aussi appelée frangipane, est prête. Pour réaliser la galette, prenez un disque de pâte feuilletée et étalez votre préparation au milieu. Mettez de l'eau dessus et déposez le deuxième disque par-dessus. Prenez une assiette, retournez la galette et chiquetez avant la badigeonner avec un jaune d'œuf.

La cuisson :

Enfournez votre galette à 200 degrés pendant 40 minutes. Une fois sortie du four, saupoudrez-la d'eau et de sucre, préalablement chauffés. Badigeonnez et dégustez.