Épiphanie 2022 : pourquoi y-a-t-il une fève dans la galette des rois ?

À l’origine de cette tradition qu’on célèbre à l'Épiphanie, il n’y avait ni galette, ni fève. On était à la Rome antique, bien avant Jésus-Christ. Il y avait une fois par an la fête des Saturnales où on tirait au sort le roi d’un festin grâce à un jeton. Celui-ci avait le droit pendant une journée entière de faire tout ce qu’il voulait comme réaliser tous ses désirs. Autant vous dire que parfois ça pouvait déraper dans quelque chose de pas vraiment religieux...

Mais, la tradition est restée et s’est assagie. Au Moyen-Âge, on a remplacé le jeton romain par une vraie fève parce que tout le monde en avait chez soi à l’époque, vu c’était le légume le plus consommé d’Europe.

Et puis la fève, comme c’est le tout premier légume qui pousse après l’hiver, elle symbolise la fécondité. Or cette tradition remonte aux Saturnales romaines, fête consacrée à Saturne, le Dieu de l’agriculture. Et puis la fève-légume a été remplacée par une fève en porcelaine pour éviter une grosse arnaque.

Au Moyen- Âge, toujours, s’est développée la tradition du Roi boit. En gros, celui qui avait la fève devait offrir à boire à tous les convives. Seulement, les plus radins avalaient la fève pour éviter d’avoir à payer leur tournée. On s’est dit qu’une fève en porcelaine pourrait leur faire passer cette sale manie, car ils auraient peur de s’étouffer en l’avalant et ainsi ils la recracheraient.

Ce que les radins américains n’ont pas à faire puisqu’aux États-Unis, il n’y a pas de fève dans les galettes par pure précaution car les pâtissiers ont peur qu’un client qui se casse une dent ou s’étouffe avec la fève leur fasse un procès.

