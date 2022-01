Épiphanie 2022 : d’où vient la tradition de la galette des rois ?

Si vous souhaitiez reprendre vos bonnes habitudes, elles devront surement attendre encore un peu... Après les fêtes de fin d'année et ses repas souvent riches et gourmands, rebelote en ce début 2022 avec la traditionnelle galette des rois. Nous célébrons ce jeudi 6 janvier l'Epiphanie, qui rappelons-le n'est pas un jour férié. C'est la raison pour laquelle en France, cette journée est souvent fêtée le deuxième dimanche suivant Noël.

Dans la tradition chrétienne, cette fête correspond à l’arrivée des rois mages devant Jésus. Selon l'évangile de Matthieu, guidés par une étoile, ils allèrent jusqu'à Bethléem voir l'enfant-Dieu qui venait de naître pour lui rendre hommage. En souvenir de cet événement, les chrétiens partagent une pâtisserie, galette dans le nord de la France, brioche au sud, dans laquelle est dissimulée une fève.

On doit cette tradition aux Romains qui, à l'occasion de la fête des Saturnales au moment du solstice d'hiver, partageaient un gâteau dans lequel était cachée une vraie fève, symbole de la nature qui allait bientôt repartir. Les Saturnales permettaient de faire d’un esclave un maître, et d’un maître un esclave. L'esclave qui trouvait la fève dans sa galette devenait maître et non pas roi. On doit également aux Romains, la tradition de l’enfant qui passe sous la table, pour distribuer les parts en toute innocence.

