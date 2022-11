Cyril Lignac vous livre sa recette d'aubergines farcies aux poivrons et à la viande

Cyril Lignac, dans sa recette du mardi 15 novembre, vous propose de farcir des aubergines avec des tomates, de la viande de bœuf et des poivrons.

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients



2 grosses aubergines passées sous l’eau



1 oignon épluché

2 poivrons rouges

400 g de viande hachée de bœuf

300 g de sauce tomate

1 gousse d’ail + 1 brin de thym

100 g de chapelure

25 g de beurre

Huile d’olive

Curry en poudre

Sel fin et poivre du moulin



Les étapes de la recette



Préchauffez le four à 200°C. Coupez le pédoncule des aubergines puis coupez en trois dans la longueur, soit 1 tranche de 1,5cm au centre. Pensez à garder de côté la tranche du centre. Assaisonnez de sel fin et de curry en poudre les deux tranches extrêmes et mettez-les dans une poêle chaude. Versez un trait d’huile d’olive et colorez ces tranches côté chair. Quand elles sont bien dorées, déposez-les sur une plaque côté chair vers le haut ou dans un plat. Enfournez 10 minutes.



Coupez en cubes de 0,5cm de côté les tranches d’aubergines restantes.

Retirez au couteau le pédoncule des poivrons. Coupez-les en quatre, épluchez-les puis coupez-les en petits cubes. Ciselez l’oignon. Gardez tout séparément.



Dans une sauteuse chaude, versez un trait d’huile d’olive. Placez l'oignon, ajoutez les poivrons et les cubes d'aubergines. Ajoutez ensuite l'ail et le thym. Mélangez puis laissez colorer 5 minutes. Débarrassez dans un plat, déposez dans la sauteuse la viande, à feu vif.

Assaisonnez de sel et poivre, faites cuire 6 minutes pour que la viande caramélise. Versez la tomate, puis ajoutez les légumes. Laissez cuire le tout 15 minutes à couvert pour que le mélange puisse réduire et confire à feu moyen. Pensez à sortir les aubergines entre temps.





Ouvrez la chair des aubergines tout du long avec une cuillère et déposez de la viande bien réduite en sauce. Pensez à enlever l'ail et le thym avant de saupoudrer de chapelure et d'ajouter un cube de beurre. Enfournez jusqu’à déguster pour que cela croustille. Déposez dans une assiette.

