Cyril Lignac partage sa recette gourmande de velouté de courge au lait de coco

L'automne bat son plein et les soupes ont fait leur retour sur nos tables. Cyril Lignac propose d'en réaliser un à base de courge ou potimarron, de lait de coco, le tout accompagné de toasts au foie gras.

Pour 4 personnes

Ingrédients

600 g de potimarron

1 oignon épluché

1 cuil. à soupe d’eau de fleur d’oranger

50 + 10 cl de lait de coco

1 pincée de curcuma en poudre

40 cl de bouillon cube

4 toasts de baguettes

15 g de beurre

1 morceau de foie gras cru de 60 g bien froid

Quelques pluches de coriandre

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Fleur de sel

Les étapes de la recette

Éplucher le potimarron. Tailler le potimarron en quartiers puis en cubes, ciseler l’oignon.

Dans une sauteuse chaude, verser l’huile d’olive, les cubes de potimarron et l’oignon, laisser cuire quelques minutes en ajoutant du sel fin et le curcuma en poudre, mélanger et verser la fleur d’oranger. Verser le lait de coco et le bouillon. Laisser cuire 15 minutes, au terme de la cuisson, mixer à l’aide de votre mixeur plongeant, verser du lait de coco ou du bouillon chaud si c’est trop épais. Vérifier l’assaisonnement en sel fin.

Dans une poêle chaude, déposer les tranches de pain et les faire légèrement griller au beurre noisette. Couper les tranches de foie gras en copeaux et déposer sur les toasts, assaisonner de poivre du moulin et parsemer de fleur de sel.

Verser le velouté dans des assiettes creuses pas trop profondes et en accompagnement, déposer sur l’assiette les toasts, parsemer de feuilles de coriandre.

