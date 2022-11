Cyril Lignac vous livre ses secrets pour réaliser un délicieux biscuit au chocolat

Dans sa recette du mercredi 9 novembre, Cyril Lignac a visiblement envie de rendre heureux les enfants avec un délicieux biscuit au chocolat. Voici les différentes étapes pour réussir cette recette :

Pour 4 personnes

Ingrédients :

110 g de chocolat noir

110 g de beurre

60 g de farine

150 g de sucre

4 œufs bio

Beurre et farine pour les moules individuels



Pour le praliné noisette

450 g de noisettes émondées

280 g de sucre en poudre

100 g d’eau



1 pincée de fleur de sel

Les étapes de la recette

Pour le praliné à la noisette, préchauffez le four à 200°C. Déposez les noisettes à torréfier pendant 10 minutes. Mélangez l'eau avec le sucre dans une casserole puis faites cuire jusqu'à obtenir un caramel blond. Ajoutez les noisettes chaudes, mélangez aussitôt et débarrassez sur une feuille de silicone ou du papier cuisson à plat. Laissez refroidir légèrement et ajoutez la fleur de sel. Versez dans le bol du blender et broyez jusqu'à ce que le praliné soit bien lisse. Débarrassez dans un bocal ou dans un récipient de votre choix.



Pour confectionner les biscuits chocolat, préchauffez le four à 190°C. Beurrer et fariner les petits moules. Dans une casserole d’eau chaude, déposez un saladier et faites fondre le chocolat au bain-marie. Mettez le beurre. Retirez le saladier de la casserole. Ajoutez ensuite la farine et le sucre. Mélangez.



Fouettez les œufs en omelette dans un bol. Versez-les petit à petit dans le mélange précédent en remuant. Dans chaque moule individuel, versez 120g de pâte et enfournez 7 minutes. Démoulez à l’envers sur une spatule large et remettez à l’endroit dans les assiettes, versez une cuillère à café de praliné au centre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info