Cyril Lignac partage sa recette savoureuse de poisson grillé et vierge de légumes

Pour changer de vos recettes habituelles autour du poisson, Cyril Lignac vous propose de réaliser un délicieux poisson grillé accompagné d'une sauce vierge aux légumes.

Pour 4 personnes

Les ingrédients

4 pavés de poisson blanc de 130 g

25 g de beurre demi-sel

½ litre de bouillon de volaille

4 quartiers de citron jaune

Huile d’olive

Sel fin

La vierge de légumes

125 g de tomates cerises lavées et coupées en quartiers

1 morceau de brocolis

1 échalote épluchée et ciselée

1 jus de citron

10 cl d’huile d’olive

Fleur de sel et piment d’Espelette

Les étapes de la recette



Cuire à l'eau bouillante légèrement salée les têtes de brocolis, quand la pointe du couteau rentre facilement dedans, égoutter et plonger dans un saladier d’eau froide avec quelques glaçons. Égoutter et couper en petits morceaux pour qu’ils ne soient pas trop gros. Mélanger avec les quartiers de tomates, l’échalote ciselée, verser l’huile d’olive, le jus de citron, mélanger délicatement et assaisonner de fleur de sel et de piment d’Espelette.

Préchauffer le four à 150°C. Dans une poêle chaude, verser un trait d’huile d’olive, ajouter le beurre et laisser mousser pour une légère coloration. Assaisonner de sel fin les pavés de poisson, déposer dans la poêle et laisser colorer sur toutes les faces. Retirer de la cuisson et déposer dans un plat à gratin.

Verser le bouillon de volaille et déposer au four 10 minutes. Au terme de la cuisson, retirer les poissons et déposer dans les assiettes, verser la vierge par-dessus et un quartier de citron jaune.

