Cyril Lignac revisite le tartare de saumon

Pour changer des plats d'hiver en sauce et généreux, Cyril Lignac a décidé de proposer ce mercredi 26 octobre un tartare de saumon.

Pour cela, il faut un beau filet de saumon (demandez au poissonnier d'enlever les arrêtes de préférence), un pavé assez épais pour faire des dés. On va l'assaisonner avec le poivre Timut du Népal qui ressemble à son cousin le poivre de Sichuan, mais il est moins boisé et a davantage un goût d'agrumes. Pour l'accompagner, on va faire une vinaigrette aux fruits de la passion. À noter : pour ce plat, vous pouvez utiliser du poisson blanc également.

Temps de préparation : 15 minutes

Pour 4 verrines de tartare



Ingrédients

1 morceau de saumon Label Rouge Écosse de 200g

3 cuil. à soupe de jus de passion

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

1 cuil. à soupe de poivre Timut du Népal

1 citron vert

Quelques feuilles de coriandre

Fleur de sel



Les étapes de la recette



Laver sous un filet d’eau froide le morceau de poisson pour retirer les excédents d’écailles que le poissonnier aurait laissés. Déposez-le dans un linge propre. Retirer au couteau la peau, puis le gris qui reste sur le dos du morceau. Coupez-le ensuite en cubes pas trop gros et mettez-les dans un saladier.



Dans un bol, mélanger le vinaigre et le jus de passion. L’idéal est de couper en deux des fruits de la passion, récupérer la pulpe et la mixer dans un récipient pour en extraire la pulpe puis la passer à la passette. Ajouter à cette préparation l’huile d’olive. Mélanger au fouet.



Assaisonner le saumon avec la vinaigrette, saler à la fleur de sel et avec un peu de poivre du Timut, préalablement écrasé en poudre. Mélanger et déposer dans des petites verrines ou dans les coques de fruits de la passion. Décorer le tout de feuilles de coriandre et d’un zeste de citron vert.

