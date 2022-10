Cyril Lignac donne ses conseils pour réaliser de délicieuses boulettes à la sauce tomate

Les boulettes en sauce tomate sont un classique de la cuisine italienne. Cyril Lignac vous donne toutes ses astuces pour les rendre plus gourmandes et savoureuses. Voici la recette.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Pour 2 personnes

Ingrédients

150 g de viande hachée de bœuf

150 g de chair à saucisse

250 g de sauce tomate ou tomate concassée

1/2 oignon

1 gousse d’ail

1 brin de thym frais

1/2 de botte de basilic

15 g de parmesan râpé

1 œuf bio

50 g de ricotta

1 cuil. à soupe de persil haché

50 g de pain sans croûte trempé dans du lait

150 g de penne

1 à 2 petites boules de burrata

Huile d’olive

1 cuil. à café de gros sel

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Éplucher et émincer l’oignon et l’ail. Dans une casserole, faites chauffer un trait d’huile d’olive, faites suer l’oignon. Verser les tomates, le thym, l’ail et le basilic, laisser cuire à feu frémissant jusqu’à ce que l’eau des tomates soit évaporée.

Dans un saladier, déposer les deux viandes hachées, mélanger avec le parmesan râpé, les œufs, la ricotta, le persil haché et le pain trempé dans le lait et pressé. Malaxer et assaisonner avec du sel fin et de poivre du moulin. Former des boulettes à la main et les déposer dans une assiette.

Préchauffer le four à 170°C. Dans une poêle chaude, verser un trait d’huile d’olive, déposer les boulettes, les faire bien dorer quelques minutes à feu vif, puis les transférer dans un plat qui va au four et verser un peu de sauce tomate dessus, enfourner pour 7 minutes. Dans une casserole d’eau bouillante salée, plonger les pennes, les faire cuire 7 minutes.

Dans la poêle chaude de cuisson des boulettes, déposer 2 à 3 cuillères à soupe de sauce tomate, égoutter les pennes à l’écumoire et les mettre dans la sauce. Réchauffer 2 minutes, juste pour lier.

Dans les assiettes creuses, répartir les pennes à la sauce tomate, déposer les boulettes et ajouter la burrata, un trait d’huile d’olive, et terminer par quelques feuilles de basilic.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info