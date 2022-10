Les savoureuses lasagnes à la forestière de Cyril Lignac

C'est la saison des champignons alors pourquoi ne pas les incorporer dans une recette de lasagnes ? C'est ce que vous propose Cyril Lignac, avec ses lasagnes à la forestière.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes

Ingrédients

8 feuilles de pâte à lasagne sèche

4 cuisses de canard confites

500 g de champignons bruns de Paris

200 g de trompettes de la mort

200 g de grandes feuilles d’épinards

15 g de beurre

½ botte d'estragon

1 morceau de parmesan de 200 g

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour la sauce béchamel :

40 g de farine

40 g de beurre

50 cl de lait entier

125 g de parmesan râpé

1 morceau de parmesan à râper ou autre fromage râpé

Les étapes de la recette

Couper les pieds terreux des champignons de Paris et des trompettes. Couper en deux dans la longueur les trompettes et les plonger dans un bain d’eau tiède. Tailler les champignons de Paris en quartiers, dans une poêle chaude, verser quelques gouttes d’huile d’olive et verser les champignons, les assaisonner de sel fin et ajouter une noix de beurre. Les déposer dans une assiette. Cuire les trompettes de la même façon. Effilocher les cuisses de canard dans un saladier. Ajouter la viande aux trompettes cuisinées, un morceau de beurre, continuer à cuisiner. Ciseler finement l’estragon et le verser dans la préparation.

Préchauffer le four à 200°C. Dans une casserole, déposer le beurre, le faire fondre, ajouter la farine, mélanger, et laisser cuire 8 minutes pour faire un roux blond sans coloration. Verser le lait. Ajouter le parmesan. Mélanger et garder de côté. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, plonger les feuilles d’épinards lavées et faites-les cuire quelques instants. Puis les déposer dans un bain d’eau glacé et les égoutter sur une feuille de papier absorbant.

Dans une casserole d’eau bouillante et salée, plonger les feuilles de lasagnes et les faire cuire 6 minutes, égoutter-les et verser quelques gouttes d’huile d’olive par-dessus dans un plat. Dans un autre plat, déposer une couche de pâtes cuites, puis une couche de viande aux champignons, napper de béchamel puis mettre une couche de pâtes, déposer les champignons poêlés et râper du parmesan par-dessus, puis une nouvelle couche de pâtes,

napper de béchamel, déposer les feuilles d’épinards cuites et parsemer de parmesan râpé.

Enfourner 15 à 20 minutes pour que le plat se compote et griller légèrement sur le dessus.

