Noël 2022 : Cyril Lignac et Alba ventura lisent "Blanc Bonhomme de Neige"

NOËL - 12. Cyril Lignac et Alba Ventura lisent "Blanc Bonhomme de neige"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Blanc Bonhomme de Neige, de Magdalena et Thomas Baas. L'histoire est lue par Cyril Lignac et Alba Ventura, deux grandes voix de RTL matin.

"Entièrement blanc dans le Pays Blanc, Bonhomme de Neige se plaint de passer inaperçu. C’est compter sans ses amis le Père Noël, le lutin, le renne et le nain, qui décident de lui offrir de quoi se parer : un bonnet bleu, des bottes rouges, une écharpe jaune… Le soir du bal de fin d’année, Bonhomme de Neige fait sensation !"

À partir de 3 ans.