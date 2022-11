Cyril Lignac partage sa recette de tarte flambée végétarienne gourmande

La tarte flambée ou flammekueche est une recette d’origine alsacienne. On peut bien sûr réaliser la recette traditionnelle avec des lardons mais Cyril Lignac vous propose une alternative végétarienne.

Pour 4 personnes

Ingrédients :

Pour la pâte

125 g de farine

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

65 ml d’eau tiède

Sel fin

La garniture de la tarte

1 oignon épluché et émincé finement

6 champignons de Paris lavés et émincés finement

50 g de tomme de brebis

75 g de crème fraîche épaisse

40 g de yaourt grec

15 g de beurre

1 branche de thym frais

Noix de muscade

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette



Mélanger tous les ingrédients de la pâte dans un saladier. Former une boule, la laisser dans le saladier recouverte d’un torchon, puis laisser reposer pendant une heure.

Préchauffer le four à 250°C. Dans une poêle chaude, verser un trait d’huile d’olive et ajouter une noix de beurre, laisser mousser et ajouter les oignons, assaisonner de sel et laisser cuire à feu doux pour qu’ils deviennent fondants et translucides.

Couper la tomme en fines lamelles. Dans un bol, verser la crème et le yaourt, assaisonner de sel et poivre, parfumer avec la noix de muscade râpée. Poêler aller-retour les lamelles de champignons avec un trait d’huile d’olive et une noix de beurre. Déposer ensuite dans une assiette.

Étaler la pâte en ovale à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur une feuille de papier sulfurisé. Déposer ensuite la feuille de papier sur une plaque à pâtisserie. Verser le mélange de crème et étaler à l’aide d’une petite spatule. Ajouter harmonieusement, les lamelles de champignons, les oignons et les tranches de brebis. Parsemer de feuilles de thym.

Mettre au four 10 minutes. Servir.

