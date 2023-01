Cyril Lignac partage sa recette de riz cantonais de saison

Le riz cantonais, ou à la cantonaise, est un riz agrémenté d'œufs, de petits légumes, et de jambon. On y trouve souvent des petits pois, mais en automne et en hiver, on peut les remplacer par d'autres légumes de saison. Voici la version du chef Cyril Lignac.



Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 6 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

120g de riz thaï parfumé

4 tranches de jambon blanc de 0,5 cm d’épaisseur

100g de brocotellis

1 petit oignon épluché

1 gousse d’ail épluchée

3 œufs

3 cuil. à soupe de sauce soja

Huile neutre

Poivre du moulin

Les étapes de la recette

Couper les tranches de jambon en petits cubes d'1/2 cm de côté. Gardez-les dans un petit bol. Couper les brocolettis en petits morceaux et les tiges en rondelles. Plonger dans une casserole d’eau bouillante salée les têtes de brocolettis et laissez-les cuire 2 à 3 minutes, égouttez-les et plongez-les dans un bain d’eau glacée pendant 1 à 2 minutes pour éviter qu’elles ne se gorgent d’eau. Déposez-les sur une feuille de papier absorbant. Faire cuire aussi le riz à l’eau salée et égouttez-le sans le rincer.



Ciseler l’oignon et hacher l’ail.

Dans une sauteuse chaude, verser un trait d’huile, commencer à cuire l’oignon et l’ail avec une légère coloration. Battre en omelette les œufs dans un saladier, versez-les dans la sauteuse, et commencer à les cuire comme des œufs brouillés, puis ajouter le riz par-dessus et mélanger délicatement, ajouter les brocolettis, mélanger de nouveau, verser la sauce soja, et finir par les dés de jambon. Poivrer légèrement et servir dans un plat ou dans des assiettes.

