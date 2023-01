La recette de Cyril Lignac pour un délicieux cake marbré

Il existe plusieurs techniques pour réaliser un cake marbré, ce fameux gâteau aux différents traits de couleurs qui le composent. Ce mercredi, Cyril Lignac vous propose une recette à base de crème liquide.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Pour 4 à 6 personnes

Les ingrédients

Pour la pâte à la vanille :

1 gousse de vanille

130 g de sucre en poudre

30 g de beurre doux

5 jaunes d’œufs bio

7 cl de crème liquide entière

100 g de farine

2 g de levure chimique

Pour la pâte au chocolat :

20 g de cacao en poudre

30 g de beurre doux

4 jaunes d’œufs bio

110 g de sucre en poudre

6 cl de crème liquide entière

90 g de farine

2 g de levure chimique

Beurre et farine pour le moule

Les étapes à suivre

Dans un premier temps, préchauffer le four à 165°C ou au thermostat 5/6. Puis, beurrer et fariner le moule à cake.

Vient ensuite la préparation de la pâte à la vanille. Fendre la gousse de vanille dans la longueur, gratter la pulpe avec les graines, mettre le tout dans le sucre, pour lui donner un goût de vanille. Dans une casserole, faites fondre le beurre. Dans un saladier, fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre vanillé. Ajouter la crème liquide, puis la farine et la levure, fouetter de nouveau. Incorporer le beurre fondu. Garder le côté.

Pour la pâte au chocolat, faites fondre le beurre dans la même casserole. Dans un saladier, fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre et le cacao. Ajouter la crème liquide, puis la farine et la levure. Incorporer le beurre fondu. Garder de côté.

Dans le moule beurré et fariné, verser la moitié de la pâte à la vanille, puis la pâte au chocolat, puis la moitié restante de la pâte à la vanille. Avec une maryse, former des marbrures. Enfourner pour 45 minutes. Vérifier la cuisson avec la pointe d’un petit couteau : quand il sort gras sans pâte, c’est que le cake est cuit, démouler-le et déposer-le sur une grille.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info