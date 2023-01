Cyril Lignac partage ses conseils pour réaliser une tarte tatin bien caramélisée

Connaissez-vous l'histoire de la tarte tatin ? Les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin tenaient un hôtel-restaurant à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Le jour de l’ouverture de la chasse, Stéphanie prépara une tarte, et un peu étourdie par l’effervescence, elle en oublia la pâte. Pour se rattraper, elle y a rajouté la pâte, a laissé cuire le tout, et a retourné la tarte dans une assiette en fin de cuisson.



Cyril Lignac propose sa version de ce classique de la pâtisserie française.



Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Pour 4 personnes

Les ingrédients

Pour la pâte sucrée

250 g de farine

150 g de beurre pommade

95 g de sucre glace

30 g de poudre d’amandes

1 œuf bio

1 pincée de sel fin

Pour le caramel

100 g de sucre en poudre



3 cl d’eau

Pour les pommes

4 pommes Fuji

30 g de sucre en poudre

1 gousse de vanille



70 g de beurre

Les étapes de la recette

Préchauffer le four à 180°C. Préparer la pâte sucrée dans un robot multifonctions, au batteur muni d’une feuille ou à la main dans un saladier : mélanger le beurre en pommade avec le sucre glace, la poudre d’amandes et l’œuf. Mélanger énergiquement et ajouter la farine avec le sel. Obtenir une pâte lisse. Couvrir le saladier d’un film alimentaire ou d’un torchon et laisser reposer la pâte au réfrigérateur 2 heures.

Verser le sucre et l’eau dans une petite casserole et laisser cuire pour faire un caramel blond. Au terme de la coloration, versez-le dans un moule à manqué.

Laver, éplucher et couper les pommes en gros quartiers, retirer les pépins. Dans une poêle, déposer le beurre, laissez-le cuire et déposer les quartiers de pommes, saupoudrer de sucre vanillé. Laisser caraméliser quelques minutes puis verser les pommes sur une plaque avec le jus de cuisson.

Ranger les pommes côté bombé sur le caramel les unes à côté des autres et bien serrées dans le moule à manqué. Verser le jus de cuisson. Sortir la pâte sucrée du réfrigérateur, l'étaler au rouleau un peu épais de 4 mm et avec 3 cm de plus que la largeur du diamètre du moule à manqué, déposez-la sur les pommes et rabattre la pâte sur les bords. Enfourner pour 40 minutes.

Sortir la tarte du four et déposez-la sur une grille, laisser refroidir.

