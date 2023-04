Cyril Lignac partage sa recette de quiche aux poireaux et au chèvre à petit prix

Une quiche aux poireaux et au chèvre à moins de deux euros par personnes ? Rien de plus simple. Du 10 au 14 avril, RTL vous propose de vous faire plaisir à table à moindre frais. Et ce, grâce à des menus entier - plat et dessert - à moins de 2,5 euros.

Pour cette quiche aux poireaux et au chèvre, plusieurs ingrédients sont nécessaires. Le budget pour cette liste de courses s'élève à 7,96 euros, soit 1,99 euro par personne.

La recette requiert un temps de préparation de 30 minutes ainsi que 30 minutes de cuisson.

La recette de quiche aux poireaux et au chèvre 4 Œufs (0,26 €/pièce soit 1,04€)

50cl de lait entier à 1,25 €/l, soit 0,625€

100g d'emmental râpé en sachet à 7,55 €/kg soit 0,755€

200g de pâte feuilletée à 3,43 €/ kg soit 0,686€ 800g Poireaux frais (2,392€)

20cl de crème liquide entière à 4,25 €/litre soit 0,85€

150g de chèvre frais en barquette 10,75 €/kg soit 1,612€ La recette de quiche aux poireaux et au chèvre Beurrer le moule à quiche de votre choix et déposer la pâte feuilletée entièrement en laissant dépasser les bords, former une belle torsade avec le surplus pour éviter qu’il retombe à la cuisson. Déposer au frais. Préchauffer le four à 190 °C. Dans une sauteuse, verser un trait d’huile, ajouter le poireau, assaisonner de sel et poivre du moulin et laisser cuire pour qu’il soit fondant, vous pouvez ajouter un verre d’eau pour éviter que la fondue ne brûle. Faites-la refroidir dans un plat. Dans un saladier mélanger les œufs, la crème et le lait, ajouter le chèvre frais et assaisonner de sel et poivre du moulin. Réserver de côté. Dans le moule froid, verser les poireaux bien étaler et l’emmental par-dessus, verser par-dessus le mélange liquide. Déposer au four 45 minutes. S’il vous reste un peu de salade, servir avec.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info