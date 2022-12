Cyril Lignac partage sa recette de pain surprise au saumon fumé

Le pain surprise fait partie de ces plats de fête traditionnels. Et ce que Cyril Lignac adore, c'est de demander le pain à son boulanger, de le vider de sa mie et de le garnir en famille. Mais si son petit péché mignon consiste à le fourrer de foie gras et de figues, il est de coutume de le déguster avec du saumon fumée et de la crème aux herbes accompagné d'une petite flute de champagne. Alors, à vos tabliers !

Temps de préparation : 20 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

1 pain rond de 11 cm de haut sur 15 à 16 cm de diamètre

6 tranches de saumon fumé d’Écosse

1/4 concombre

1 échalote

150 g de chèvre frais

5 cl de crème liquide entière

4 branches d’aneth effeuillées

1 citron jaune non traité

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Hacher l’aneth. Éplucher et ciseler l’échalote finement. Éplucher et couper en tout petits dés le concombre. Déposer tous les éléments dans des petits bols séparément.

Dans un saladier, mélanger le chèvre frais avec la crème liquide, ajouter l’aneth, l’échalote, la brunoise de concombre, zester le citron jaune et presser le jus. Assaisonner de sel et poivre du moulin, Mélanger délicatement. Réserver au frais.

Sur la planche, déposer le pain surprise, couper à l’aide d’un couteau scie le chapeau, le garder de côté. Glisser la lame du couteau le long du pain à l’intérieur du tube à 0,5 cm de la croûte jusqu’en bas sans le traverser tout le long du tube, puis pour le détacher complément, traverser la lame du couteau sur la croûte du fond d’abord à droite, sur un endroit jusqu’au bout et trancher doucement le fond sans sortir la lame tout en faisant le tour du pain, puis la même chose à gauche. Retourner le pain et détacher doucement la mie.

Tailler en deux le pain. Puis chaque moitié en 6 tranches de 1 cm, voire 1,5 cm, si la mie n’est pas assez dense. Napper toutes les tranches avec la crème aux herbes, déposer le saumon fumé sur la moitié des tranches. Déposer sur chaque tranche où se trouve le saumon fumé une seconde tranche nappée de crème aux herbes retournée. Couper en 4 triangles chaque demi tranche.

Déposer les triangles dans le pain et remettre le chapeau, déposer au frais. Servir avec des jolis pics plantés sur les pains du dessus.

