Noël 2022 : La cocotte gourmande de potimarron signée Stéphanie Le Quellec

Temps de préparation : 1h30

Ingrédients pour 4 personnes :

½ potimarron

2 échalotes

Une dizaine de marrons cuits

Quelques agrumes (citron vert, clémentine, kumquats, cédrat)

Quelques Os à moelle

Ciboulette

Déroulé :

Coupez le potimarron en quartiers, retirez les pépins, et disposez les morceaux dans une grosse cocotte en fonte. Ajoutez une belle rasade d’huile d’olive, deux belles pincées de fleur de sel et une quantité généreuse de poivre de Timut, ou un peu moins de poivre noir classique.



Coupez les échalotes en deux dans la longueur, puis à nouveau en 4 dans la longueur, comme des quartiers. Ajoutez les marrons coupés en deux. La clémentine coupée en quartiers avec la peau, seulement si elle est bio, le kumquat tranché et un peu de jus de citron vert (et un peu de zeste de cédrat si vous avez) sont aussi à ajouter.



Faîtes cuire des lamelles de moelle, pendant 30 minutes dans une eau bouillante salée puis refroidie. Couvrez et enfournez 1h à 170 degrés. À la sortie du four, ajoutez la ciboulette ciselée, et c’est prêt.

