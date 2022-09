Cyril Lignac livre les secrets pour réussir un sandwich japonais

Tout le monde aime les sandwichs pour le déjeuner. "Mon préféré, c'est celui avec du beurre demi-sel et du jambon de Paris", confesse le chef Cyril Lignac. Il a décidé de compliquer ce met de tous les jours, en proposant un sandwich japonais, un "sando". "Quand c'est bien fait, c'est exceptionnellement bon", argue le chef qui va l'ajouter à la carte de son restaurant. "C'est un sandwich croustillant et moelleux que l'on déguste à table, pas dans la rue."

Le conseil du chef : dans la mayonnaise, vous pouvez mettre du curry, mais aussi du yuzu ou de la sauce chipotle.



Les ingrédients de la préparation :

- 4 tranches de pain de mie de 1,5 cm d’épaisseur

- 2 tranches de filet de bœuf de 1,5 à 2 cm d’épaisseur

- 1 œuf

- 2 cuill. A soupe de farine

- 2 cuil. à soupe de chapelure panko

- 2 cuil. à soupe de mayonnaise maison

- 1 pincée de curry en poudre

- 2 cuil. à soupe de sauce barbecue

- Huile de friture

- Huile de pépins de raisins

- Sel fin et poivre du moulin



Pour faire ce sandwich original :

- Passer les tranches de filet de bœuf assaisonnées à la poêle aller-retour.

- Paner les dans la farine, puis le jaune d’œuf, et dans la chapelure (la panko, de préférence). Réserver de côté.

- Passer le bœuf dans la friture (dans la poêle) jusqu'à ce qu'il colore.

- Toaster les tranches de pain de mie des deux côtés.

- Napper un toast de sauce mayonnaise assaisonnée au curry et l’autre avec une cuillère de sauce barbecue.

- Déposer les tranches de bœuf sur la seconde tranche de pain, puis monter le tout comme un millefeuille. Et enfin, refermer le tout.

- À accompagner d'une salade de mâche.

