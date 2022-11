Cyril Lignac explique comment réaliser des gaufres moelleuses au chocolat et à la chantilly

Comment réaliser des gaufres moelleuses, pas sèches et savoureuses ? Cyril Lignac vous dévoile ses secrets, et agrémente sa recette d'une sauce chocolat et d'une chantilly.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de repos de la pâte : 1h30

Temps de cuisson : 4 minutes par gaufre

Pour 4 personnes

Les ingrédients

Pour les gaufres

250 g de farine

2 œufs

1 gousse de vanille

25 g de sucre en poudre

30 g de beurre

15 cl de lait entier

15 g de levure de boulanger fraîche

100 g de crème fraîche épaisse

Huile pour le gaufrier à la cuisson

Pour la sauce chocolat

8 cl de lait entier

8 cl de crème liquide

25 g de sucre en poudre

100g de chocolat noir

Pour la chantilly

12,5 cl de crème liquide entière à 35% de MG bien froide

15g de sucre vanillé

Les étapes de la recette

Tamiser la farine dans un saladier et forme un puits au milieu. Casser les œufs dans un second saladier et les battre en omelette. Fendre en deux la gousse de vanille et gratter la pulpe, ajouter la aux œufs, ainsi que le sucre et mélanger. Faire fondre le beurre soit dans une petite casserole ou au four à micro-ondes et le réserver.

Faire tiédir le lait, déposer la levure dedans et mélanger au fouet. Verser dans le puits de farine. Incorporer les œufs battus, puis la crème fraîche et remuer à l’aide d’une spatule. Intégrer le beurre fondu pour obtenir un appareil bien lisse. Couvrir d’une feuille d’un torchon et non d’un film pour éviter la condensation. Laisser lever la pâte 1h30 à température ambiante.

Dans une casserole, faire bouillir le lait et la crème avec le sucre, verser sur le chocolat haché ou coupé en morceaux dans un saladier, mélanger et laisser de côté.

Dans un saladier rafraichi, verser la crème bien froide, commencer à la monter en chantilly, verser le sucre vanillé. Quand la crème chantilly est ferme, réserver au frais dans une poche munie d’une douille cannelée.

Verser l’appareil à gaufre dans le gaufrier. Laisser cuire 2 minutes de chaque côté. Il faut qu’elles soient bien dorées. Servir avec la sauce chocolat et de la chantilly.

