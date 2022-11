Cyril Lignac partage sa recette gourmande de soupe feuilletée aux champignons

C'est la saison des champignons. Cyril Lignac propose d'en faire une soupe, agrémentée d'une pâte feuilletée sur le dessus. Voici la recette.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes

Ingrédients

2 pâtes feuilletées

25 g de beurre

800 g de champignons sans pieds terreux, lavés et coupés en quartiers

1 échalote épluchée et coupé en quatre

10 cl de vin blanc

1 brin de thym

1 feuille de laurier

40 cl de crème liquide

1 cuil. à café de 5 épices

1 jaune d’œuf

Huile d’olive

Poivre du moulin

Les étapes de la recette

Préchauffer votre four à 210°C. Dans une casserole, verser un trait d’huile d’olive et le beurre. Laisser fondre et verser les 3/4 des champignons avec l’échalote et les épices, le vin blanc, le thym et le laurier. Verser la crème et laisser cuire 15 minutes. Au terme de la cuisson, mixer et verser dans les bols à soupe.

Dans les deux pâtes feuilletées, couper des cercles de 1 cm plus grand que le diamètre des bols. Coller aux jaunes la pâte sur les bords des bols et enfourner 15 minutes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info