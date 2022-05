Cyril Lignac explique comment cuire ses épinards à la perfection

Les épinards sont des pousses parfaites pour la santé mais il est parfois difficile de les faire avaler aux enfants (ou aux plus grands) à cause de leur odeur et texture en bouillie parfois peu ragoutante. Heureusement, Cyril Lignac est là pour nous confier ses astuces de chef et enfin cuire ses épinards à la perfection.

Première astuce : l'achat. "Il faut savoir que quand on utilise des épinards frais, on n'a pas ce côté bouillie que l'on peut retrouver dans les épinards congelés ou en boîte", confie Cyril Lignac.

Suivez ces instructions :

- Achetez donc des épinards frais au marché.

- Coupez les tiges au milieu.

- Rincer ces grandes feuilles deux ou trois fois pour éliminer le sable que l'on trouve très fréquemment dans les épinards. "Faites plusieurs bains en changeant l'eau à chaque fois pour que l'eau soit très claire à la fin", indique Cyril Lignac.

- Prenez de l'huile d'olive ou du beurre pour la cuisson.

- Piquez une gousse d'ail avec une fourchette.

- Mettez les épinards dans une grande poêle avec la matière grasse de votre choix et mélangez avec votre fourchette piquée d'ail.

- Salez et poivrez.

Quelques astuces pour plus de goûts

Quand les épinards sont cuits vous pouvez ajouter une bonne cuillère de crème fraîche épaisse, un peu de vin jaune et quelques champignons de Paris. Vous pouvez aussi faire des oeufs durs à part et hacher ces oeufs pour les poser sur vos épinards cuits.



