Cyril Lignac dévoile ses conseils pour réussir un tiramisu aux fraises frais et gourmand

Le tiramisu aux fraises est un dessert qui permettra aux papilles de se rappeler au bon souvenir de l’été. Pour aider à sa conception, Cyril Lignac donne les astuces et les conseils de base pour cuisiner ce dessert. Tout d’abord, place aux biscuits que "l’on peut faire soi-même ou sinon les acheter."

Ensuite il faut cuire les fraises au bain-marie avec du sucre pour en faire une sorte de jus. La cuisson finie, recouvrez l’ensemble d’un papier film légèrement percé, puis par extraction naturelle, le jus des fruits va sortir tout seul. Il suffit ensuite de tremper les biscuits dans le jus de fraise.

La prochaine étape consiste à préparer la crème du tiramisu. Pour ce faire, il existe deux manières. La première consiste dans le fait de battre trois jaunes d’œufs avec 100g de sucre, puis y ajouter 150g de mascarpone et bien mélanger le tout afin d’obtenir une pâte consistante. Il faut ensuite alléger l’ensemble avec 350g de crème montée : "c'est comme une chantilly, mais pas sucrée", précise le chef. La deuxième technique est un peu différente : on utilise 3 blancs d'œufs montés en neige, 50g de sucre, 3 jaunes d'œufs et du mascarpone. Néanmoins, c’est bien la première manière de faire qui garde les faveurs du chef, la deuxième étant "la version la plus allégée".

Ensuite, place à la dernière étape : le dressage. Dans un plat "bien familial", étalez au fond un peu de crème, les biscuits trempés dans du jus de crème, puis remettez de la crème avant de truffer le tiramisu avec des fraises fraîches. Il faut ensuite rajouter une couche de biscuits et de crème et ainsi enchaîner les couches alternatives. N’oubliez pas de rapper quelques zestes de citron sur le dessus et faire reposer votre tiramisu bien au frais pendant deux à trois heures avant de déguster.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info