La recette de tiramisu du chef Jérémy Viale, champion du monde de pizza

La recette de Jérémy Viale



Temps de préparation : 25 minutes

Ingrédient pour 10 personnes :



500g de mascarpone

330g de crème liquide

130g de sucre

3 blanc d’œufs

130g de jaune d’œufs

1 ristretto

30 biscuit cuillère

5 tasses de café

30g de cacao en poudre

10 spéculoos

Déroulé de la recette :

À l’aide d’un batteur, mélangez à grande vitesse les jaunes et blancs d’œufs ainsi que le sucre pendant environ 10 minutes. La préparation doit au moins tripler de volume.

Dans un bol, versez un ristretto sur le mascarpone afin de le détendre.

Montez ensuite la crème liquide en chantilly à l'aide d'un fouet ou d’un batteur puis incorporez-la délicatement avec le mascarpone à la préparation d'œufs et de sucre.

Dans un plat, montez le tiramisu en alternant une couche de biscuit cuillère imbibé de café et une couche d’appareil à mascarpone et renouvelez l'opération une seconde fois. Laissez reposer une nuit au réfrigérateur. Avant de servir, saupoudrez de cacao en poudre et de spéculoos préalablement émiettés. C’est prêt.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info