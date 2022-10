Les moules au curry de Cyril Lignac

Les moules peuvent être accompagnées de diverses sauces : marinières pour sa version la plus connue, mais aussi forestière, au roquefort... Pour changer un peu, Cyril Lignac propose une recette à base de bouillon de curry.

Les ingrédients pour 4 personnes



2 kg 800 de moules de bouchot

1 carotte épluchée et coupée en rondelle de ½ cm d’épaisseur

2 pommes de terre épluchées et coupées en dés

1 poivron rouge lavé et coupé en lamelles fines

1 cuillère à soupe de pâte de curry rouge

1 gousse d’ail hachée

10g de gingembre épluché et haché

1 tige de citronnelle coupée en long en 2

½ oignon épluché et émincé finement

30cl d’eau

40cl de lait de coco

1 citron vert en zeste ou 1 feuille de lime ou de kaffir

1 cuil. à soupe de sucre

2 cuil. à soupe de sauce nuoc mam

100g de beurre

4 quartiers de citron vert + des feuilles de coriandre

Sel fin / poivre du moulin

Huile d’olive

Les étapes de la recette

Dans une casserole, versez un trait d’huile d’olive, versez l’ail et le gingembre puis la citronnelle, laissez cuire quelques minutes, ajoutez la pâte de curry rouge, mélangez, cuire 3 à 5 minutes sans coloration. Ajoutez l’oignon, les pommes de terre, les carottes et le poivron, laissez cuire 5 minutes. Versez l’eau et le lait de coco. Ajoutez le zeste de citron vert ou les feuilles de lime, le sucre et la sauce nuoc mam, couvrez et laissez mijoter 15 minutes.



Dans une seconde casserole, versez un trait d’huile d’olive, et un morceau de beurre, ajoutez les moules, un brin de thym, quelques graines de poivre, le verre de vin blanc, couvrez et laissez cuire 3 à 4 minutes. Au terme de la cuisson, versez à travers une passoire, récupérez les moules et déposez-les dans une assiette à soupe ou dans un plat.



Pendant la cuisson des moules, passez le bouillon au curry rouge à la passette fine, gardez les légumes et déposez-les avec les moules ou dans un ramequin à part, mixez avec du beurre le bouillon ou montez au fouet à main pour faire un effet de velouté, vous pouvez ajouter du jus des moules.





Dans les moules, versez le bouillon, ajoutez des herbes et un quartier de citron vert. Vous pouvez ajouter un bol de riz.

