Chips, margarine, bicuits... Pourquoi l'huile de tournesol sera remplacée sans que vous le sachiez

L'État a autorisé, ce mardi 26 avril, les fabricants de margarine, chips et sauces notamment, à remplacer l'huile de tournesol sans changer leur emballage, et ce pendant six mois. La raison ? L'Ukraine, qui assurait 50% du commerce mondial d'huile de tournesol, n'arrive en effet plus à l'exporter à cause de la guerre qui a entraîné un blocage de ses ports.

C'est un travail de plusieurs semaines qui a été fait entre les services de l'Etat, les entreprises et les associations de défense des consommateurs. Les industriels de l'agroalimentaire, qui ont recours à l'huile de tournesol, devront faire une demande de dérogation pour utiliser, par exemple, de l'huile de colza voire de l'huile de palme à la place.

Les industriels auront un délai de six mois pour changer leur emballage, qui est le délai nécessaire pour faire imprimer de nouveaux emballages à l'heure actuelle, selon Bercy, mais devront avant deux mois signaler sur l'emballage qu'un changement de recettes a eu lieu sans préciser nécessairement lequel.

De nombreux produits concernés

Néanmoins, dans le cas où il y aurait l'ajout de produits allergènes, ou dans l'hypothèse où l'emballage comporte des allégations qui ne deviendraient plus vraies, comme le "100% bio" ou le "sans huile de palme", l'indication d'un changement de recettes doit en revanche être immédiate.

L'ensemble des modifications de recettes ayant fait l'objet d'une dérogation seront référencées sur un site de la Répression des fraudes (DGCCRF), un service du ministère de l'Économie.

Selon Bercy, plusieurs centaines voire un millier de références pourraient faire l'objet de ces demandes de dérogations, notamment des produits frits comme les chips ou les frites, ou panés. Mais aussi des sauces, des pâtes à tarte, des conserves à l'huile... Le tournesol est également présent dans de nombreux produits, comme les chocolats, sous forme de lécithine, un additif.