Guerre en Ukraine : pourquoi les Français stockent-ils de l'huile de tournesol ?

Certaines photos ont été publiées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, de rayons de supermarchés contenant de l'huile de tournesol, complètement dévalisés. En cause, la crainte des consommateurs quant à des pénuries, sachant que l’Ukraine et la Russie représentent 80% des exportations mondiales d’huile de tournesol. Cette crainte s'est confirmée début avril, comme le révèle le magazine LSA (Libre Service Actualités).

Sur la semaine du 4 au 10 avril, si on prend la même semaine que l'année passée, les ventes de farine ont augmenté de 57% et celles de l'huile de 55%", explique Yves Puget directeur de la rédaction de LSA. "Ça veut dire que les Français sont en train de surréagir et de stocker", en conséquence de potentielles pénuries ou difficultés d'approvisionnement prévues à cause de la guerre qui a éclaté en Ukraine il y a près de 2 mois.

Pour autant, Yves Puget le rappelle, il n'y a pas de rupture dans les chaînes de production pour le moment. "C'est un faux débat", selon lui. "Plus on parle d'une éventuelle pénurie, plus la peur de manquer s'installe et les gens achètent. Si l'huile de tournesol doit manquer, ce ne sera pas avant plusieurs mois", explique-t-il.

Un phénomène classique

Cette surconsommation et ce stockage n'est pas sans rappeler les rayons de supermarchés vides pendant le début de la pandémie de Covid-19. "Les gens pendant la crise de la Covid-19, repartaient des supermarchés avec l'équivalent d'un an de pâtes dans leur caddie", explique le directeur de la rédaction de LSA. C'est selon lui un phénomène bien classique, observable aussi au niveau des carburants. "Si vous annoncez une éventuelle grève, même si c'est seulement une éventualité, les gens se précipitent dans les stations", dit Yves Puget.