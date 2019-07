publié le 16/07/2019 à 16:56

François de Rugy a présenté sa démission, mardi 16 juillet, acceptée par Emmanuel Macron. L'ex-ministre de la Transition écologique est au cœur de la polémique depuis une semaine, notamment à cause de son train de vie fastueux.

François de Rugy, lui, parle d'un lynchage médiatique et a déposé plainte contre Médiapart, qui publie aujourd'hui une nouvelle enquête dénonçant comment François de Rugy aurait utilisé ses frais professionnels pour payer ses cotisations à Europe Ecologie Les Verts.

Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a réagit au micro de RTL. "Cette situation, c'était celle d'un homme et son miroir, sa conscience. Lui, mieux que quiconque, sait quelle était la décision qu'il fallait prendre. Ce qui a choqué, je pense les Français, c'était aussi cette République de la connivence qui n'est pas nouvelle mais qui devait s'arrêter et un leader politique qui, pendant longtemps, a été le chantre de l'austérité, de la sobriété, et qui d'un seul coup semblait épouser les mœurs d'un autre temps".

"Décalage entre la politique conduite et les homards"

Olivier Faure a également évoqué le contexte défavorable durant lequel sortent ces révélations. "Dans la même période, il y avait les "gilets jaunes" qui défilaient. Dans la même période, on demande des efforts de 3 milliards et demi aux chômeurs, on va encore baisser les APL. Ce décalage entre la politique conduite et le symbole des homards et des grands crus était difficile à supporter. C'est l'une des raisons pour lesquelles cela a tant choqué les Français" a-t-il ajouté.

Le symbole des excès de @FdeRugy était déjà malheureux alors que les Français doivent faire toujours plus de sacrifices avec ce gouvernement. Mais les dernières révélations de @Mediapart ont rendu son cas indéfendable et sa situation intenable. — Olivier Faure (@faureolivier) 16 juillet 2019