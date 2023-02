Chandeleur : Cyril Lignac partage sa recette de crêpes au beurre salé

Ce jeudi 2 février, c'est la chandeleur. L'occasion de déguster des crêpes à tous les parfums : la classique au sucre, au chocolat ou encore à la confiture. Cyril Lignac, lui, propose d'en réaliser avec un caramel beurre salé. Voici la recette.

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

Pâte à crêpe

300g de farine

3 œufs

2 cuill. à soupe de d’huile

70cl de lait entier

3 cuill. à soupe de sucre

1 gousse de vanille

5 cl de rhum ambré

Caramel beurre salé

160 g de sucre en poudre

80 g de beurre salé

20 cl de crème liquide entière

Pour la finition

25 g de beurre pour la cuisson

½ gousse de vanille

Huile neutre

Les étapes de la recette

Mélanger dans un saladier la farine et le sucre, verser progressivement les œufs, l’huile, et le lait, parfumer avec de la pulpe de vanille et le rhum. Laisser de côté reposer le temps de faire le caramel.

Pour faire le caramel beurre salé, verser le sucre dans une sauteuse et le laisser fondre. Le faire colorer. Ajouter le beurre coupé en petits cubes, mélanger à l’aide d’une spatule sur feu très doux, ne pas hésiter à retirer de la cuisson si vous voyez que cela commence à brunir. Verser la crème doucement sans vous brûler et continuer à mélanger pour faire réduire le caramel pendant 3 à 4 minutes. Verser ensuite dans un saladier. Le laisser refroidir à température ambiante.

Dans la crêpière chaude, passer le papier huilé, verser la pâte à crêpes, former une crêpe dorée des 2 côtés et faites toutes les crêpes, déposez-les dans une assiette. Pour les conserver, déposer une feuille de papier aluminium dessus. Au moment de la

réchauffer, déposer une noix de beurre mélangée avec de la pulpe de vanille, déposer la crêpe, verser une cuillère de caramel, plier la crêpe dans la poêle, verser un peu de beurre de vanille et déposer dans une assiette avec le bol de caramel à côté.

