Côtes-d'Armor : assigné en justice car sa crêperie sent la crêpe, un couple se dit "fatigué" sur RTL

Le 16 février prochain, les patrons de La crêperie du Pêcheur, à Erquy, sont convoqués par le tribunal de Saint-Brieuc pour nuisances sonores et olfactives.

Venus de l'est de la France, Marlène et Alexandre se sont installés en décembre 2019 dans ce village breton. Et depuis, le rêve d'une vie du jeune couple s'est transformé en cauchemar à cause d'un voisin.

En effet, depuis plusieurs années, un retraité de 74 ans, originaire de la région parisienne, multiplie les plaintes : il ne supporte plus le bruit et les odeurs. "Le voisin s'est manifesté en août 2020. Il nous a envoyé une lettre pour nous reprocher des gênes olfactives. Une crêperie qui sent la crêpe, c'est logique", explique Alexandre à RTL. L'homme se plaint aussi des bruits des employés, de la vaisselle, des voitures...

170.000 euros de travaux

Pour ne pas créer de polémique, Marlène et Alexandre ont décidé de réaliser des travaux en 2021. Ils installent une hotte sur le toit pour évacuer les fumées et dévier les odeurs, les clients disposent aussi d'un nouveau parking, une véranda isolante est également posée. Coût global : 170.000 euros. Des aménagements qui ne sont pas suffisants pour le plaignant, qui continue de se plaindre. Ce dernier est même passé à la vitesse supérieure en assignant les crêpiers en justice. "On est fatigué. On a fait moult travaux et efforts pour cette personne. On en a parlé à tout le voisinage, ils nous ont dit 'ne vous inquiétez pas les jeunes'. On est correct".

En attendant, Alex et Marlène ont lancé une pétition de soutien intitulée "La crêperie qui sent la crêpe". Ils ont recueilli plus de 15 000 signatures en quelques jours.

