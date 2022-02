Chandeleur 2022 : quelles différences entre les crêpes et les pancakes ?

Elles ravivent les papilles des gourmands, petits et grands les adorent au petit déjeuner, au goûter ou en dessert, on peut les faire salées ou sucrées, j'ai nommé : les crêpes. Elles sont à l'honneur en ce mercredi 2 février, jour de Chandeleur. Certains préfèrent pourtant les pancakes, dont la forme et la couleur ne sont pas sans rappeler celles des crêpes. Mais alors quelles différences entre les deux.

La différence fondamentale c'est la recette. La pâte à crêpes est composée de farine, d'œufs, de lait et de sucre. Celle des pancakes est exactement la même à un détail près mais pas des moindres : la levure. Les pancakes, plus petits et plus épais, demandent alors un œuf, du sucre, de la farine, du lait et une bonne cuillère à café de levure, pour leur préparation.

Cette différence recette et de forme change donc la texture, le pancake est plus moelleux. Enfin, en terme de goût c'est quasiment la même chose, d'autant que tous deux se dégustent avec de la pâte à tartiner, du sirop d'érable, du miel ou bien de la confiture.