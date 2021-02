publié le 11/02/2021 à 11:30

Younes, en septembre 2020, est victime d’un accident non responsable. Avec l’argent versé par l’assurance, il achète un nouveau véhicule d’occasion, le 16 janvier, auprès d’un professionnel, pour la somme de 3.500 euros. Sur le coup, tout semble conforme. Seulement, dès le chemin du retour, il constate un drôle de bruit au niveau de l’embrayage, puis remarque que du liquide coule au niveau d’une roue… Le vendeur lui propose alors de payer les réparations.

Mais sa position interpelle Younes, d’autant qu’il lui renvoie un certificat de cession modifié avec la mention "miles" dans la case kilométrage. Pour éclaircir la situation, Younes décide d’effectuer un contrôle technique volontaire. Et il fait bien ! Le PV signale 5 défaillances majeures. Surtout, le contrôleur l'informe que le compteur afficherait bien des miles et non des kilomètres, comme indiqué sur tous les documents de vente initiaux. En clair, son véhicule ne compterait pas 135.727 kilomètres au moment de l’achat, mais pas loin de 220.000 !

Une vérification sur "Histovec" le confirme. La voiture comptabilisait exactement 205.682 kilomètres, le 3 octobre 2019, contre 135.727, le 16 janvier 2021. Fort de tous ces éléments, Younes rappelle le vendeur pour annuler la vente. Mais celui-ci refuse catégoriquement. Malgré l’envoi d’un courrier recommandé, ce professionnel reste figé sur ses positions.

Aujourd'hui, Younes ne prend plus le risque de conduire ce véhicule dangereux. Résultat, il ne peut plus effectuer ses trajets quotidiens, notamment pour accompagner son père handicapé, qui doit suivre des soins ou chercher un emploi. Julien Courbet essaye de rentrer en contact avec le vendeur pour que ce dernier vienne reprendre le véhicule et rembourse les 3.500 euros payés.



