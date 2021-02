publié le 05/02/2021 à 11:50

Manon est une jeune infirmière de 25 ans, qui exerce en région parisienne. Les derniers mois ont été très éprouvants. Mais davantage pour elle puisque la voilà au cœur d’une machine infernale depuis deux ans. En janvier 2019, elle égare ses papiers d’identité au cours d’une soirée. Elle fait alors refaire ses documents sans se tracasser. Mais un an plus tard, les déboires commencent...

À partir de janvier 2020, elle reçoit plusieurs mails du Trésor public lui réclamant de l’argent pour le compte d’une entreprise. Manon découvre qu’une personne malveillante l'a nommée gérante d’une société de transports ! Le ciel lui tombe sur la tête car son statut d’infirmière à l’APHP lui interdit toute activité dans le privé. Elle fait rapidement le lien entre la perte de ses papiers et cette usurpation d’identité.

Depuis, elle se bat avec le Trésor public pour faire reconnaître son préjudice. Elle cumule une dette de plus de 100.000 euros et a même été poursuivie devant les prud’hommes par un salarié de l’entreprise. Manon n'en peut plus de devoir se justifier à chaque relance des impôts et vit dans l’angoisse permanente de voir débarquer des huissiers chez elle. Elle ne peut ni investir, ni contracter un prêt pour une voiture ou un achat immobilier. Sa vie est entre parenthèses et elle compte sur Julien Courbet pour que sa situation soit enfin régularisée et que la société soit radiée.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr