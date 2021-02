Punaise de lit : son logement est infesté mais le bailleur ne veut rien entendre

publié le 09/02/2021 à 11:30

Sonia est jeune mère célibataire. Après quatre ans d’attente, fin 2020, elle bénéficie enfin d’un logement social. Le 16 décembre, elle signe le bail et procède à l’état des lieux d’entrée de son appartement avec le gardien. Sonia en profite pour poser plusieurs questions d’usage. Elle demande notamment s’il n’y a pas de nuisibles dans l’immeuble. On lui répond par la négative.

Pourtant, quatre jours plus tard, alors qu'elle nettoie le logement en vue de son emménagement, Sonia retrouve un insecte mort sur le parquet. Inquiète, elle recontacte immédiatement le gardien. Suite à quoi, le bailleur envoie, le 28 décembre, une entreprise pour établir un diagnostic. Le technicien présent est formel : ses prises électriques sont infestées de déjections de punaises de lit. Dès lors, Sonia refuse de prendre possession des lieux.

Le 18 janvier, le bailleur mandate bien une société pour un traitement. Seulement, Sonia n'est pas rassurée. Et il y a de quoi puisqu’une autre entreprise appelée par ses soins l'informe qu’il reste bien des punaises ! Le réseau électrique servirait même de conduit de migration aux insectes. Complètement perdue, Sonia prend un avocat pour pouvoir bénéficier d’un autre logement, mais aussi pour que l’on lui rembourse son loyer et qu'on l'indemnise. En vain… Le bailleur ne veut rien savoir. Il prétexte même qu’il n’y aurait plus de punaises.



Dans ces conditions, Sonia refuse d’emménager et n'a d’autre choix que d’être logée avec sa fille de 2 ans chez sa mère. Pourtant, dans le même temps, elle paye le loyer. Elle a aussi engagé des frais pour une cuisine et du parquet dans cet appartement, à hauteur de 2.500 euros. Julien Courbet intervient afin que le bailleur social lui attribue sans plus attendre un autre logement, qu’il rembourse les loyers payés pour rien depuis le 16 décembre et qu’il lui rembourse également les frais engagés pour aménager cet appartement.



