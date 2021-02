publié le 08/02/2021 à 12:37

Julien Courbet et son équipe ont réussi, lundi 8 février, à dénouer en partie le cas très complexe de Manon, dans l'émission Ça peut vous arriver. Quelques jours auparavant, Manon avait contacté toute l'équipe à la suite d'une usurpation d'identité qui a fait basculer sa vie. En 2019, cette jeune infirmière de 25 ans perd l'ensemble de ses papiers. Un an plus tard, elle découvre qu'une personne malveillante se sert de de ses coordonnées pour la nommer gérante d’une société de transports. Une usurpation d'autant plus grave que le Trésor Public lui réclame depuis 100.000 euros...

Malgré ses justifications répétées, les déboires s'enchaînent. Aujourd'hui, un huissier menace toujours de l'expulser de son domicile, et un des salariés de l'entreprise concernée a même assigné Manon devant les Prud’hommes, pour salaires impayés. À l'heure actuelle, sa vie est un véritable stress. Manon ne peut ni investir, ni demander un prêt, avec une telle somme au-dessus de sa tête.

Pour résoudre ce problème, Julien Courbet a contacté lundi 8 février le gérant de l'entreprise, qui aurait placé Manon à la tête de la société. Mais ce dernier, à l'antenne, réfute ces accusations et affirme avoir cédé son entreprise à deux autres personnes. Parmi elles, il y avait bien une certaine Manon, mais qui n'était en aucun cas la jeune infirmière concernée. Une arnaque bien ficelée, dont le gérant aurait donc également été victime...

Le dossier de Manon a pu être bloqué

Mais pour Manon, mêlée à cette étrange histoire, la situation se décante. Maître Noachovitch, avocate pénaliste, a pu de son côté joindre ses confrères, afin d'obtenir de ces derniers la suspension des échéanciers pour le Trésor Public. Maître Fix, présent de nombreuses fois sur l'antenne de RTL pour aider les auditeurs, rassure la jeune infirmière : "J'ai pu avoir mes confrères au téléphone, ils vont suspendre pour le moment l'ensemble du dossier, Manon peut être rassurée".

Dans le même temps, Maître Noachovitch a informé l'ensemble des partis qu'ils seraient bientôt entendus à la police de Nanterre, et conseille par ailleurs à Manon de "prendre un avocat qui se chargera de faire suspendre l'ensemble du dossier et des affaires la concernant, en attendant la classification de la plainte pénale".

