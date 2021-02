publié le 10/02/2021 à 11:30

Alain a contacté l'émission Ça peut vous arriver au nom de tous les habitants de son petit immeuble dans le Rhône. Il fait partie du conseil syndical. En 2019, il appelle la mairie de la commune car un panneau publicitaire, installé aux abords de l’entrée du garage de l’immeuble, devient problématique. Celui-ci obstrue la visibilité de la route, obligeant ainsi le conducteur sortant à s’avancer dangereusement sur la chaussée.

À la suite de ses sollicitations, un premier rendez-vous est convenu afin de faire constater la dangerosité de l’affichage. Deux agents de la mairie se rendent sur place et assistent aux pourparlers. Mais depuis, plus rien ne se passe. Malgré l’engagement verbal de déplacer de plusieurs mètres le panneau en 2019, la mairie ne répond désormais plus à la demande d'Alain. Il ne sait plus quoi faire pour se faire entendre...



Aujourd'hui, malgré les signalements renouvelés auprès des services compétents, la situation met en danger la vie des riverains et des automobilistes tous les jours. Il y a deux semaines, le pire a encore été évité. Sur une vidéo, on voit un bus à deux doigts de percuter le véhicule d’Alain.

