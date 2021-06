Vacances d'été : découvrez 6 aides pour financer vos voyages

Les vacances d'été approchent à grand pas. Avec la crise sanitaire qui a impacté le budget de nombreux Français, il est parfois difficile d'envisager de partir en vacances. Pourtant, des aides existent pour vous y aider. Voici un tour d'horizon des coups de pouce proposés par l'administration.

Tout d'abord, parmi les aides, l'une des plus connues est l'Aide aux vacances familiales (AVF). Gérée par les caisses d'allocation familiales (Caf), elle prend en charge une partie des frais de séjour des familles les moins aisées. Le dispositif appelé VACAF est un partenariat avec 3.600 campings et gîtes agrées partout en France.

L'AVF est accessible aux familles ayant au moins un enfant à charge et sous conditions des ressources basées sur le quotient familial, en fonction duquel l'aide est accordée ou non. Conditions d'éligibilité, de séjour, démarches... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur l'AVF en cliquant ici.

L'Aide aux vacances enfants

Un peu sur le même modèle que l'AVF, la Caf propose l'Aide aux vacances enfants (AVE), qui peut vous aider à financer un séjour en colonie à vos enfants. Cette aide, valable pour les enfants de 3 à 18 ans, est accordée aux foyers là encore en fonction du quotient familial. L'organisme de vacances choisi doit être conventionné par la Caf et il est possible d'en consulter la liste sur le site www.vacaf.org. Sachez aussi que l'AVE est cumulable avec l'AVF.

La Bourse Solidarité Vacances

Pour trouver un séjour à un prix plus accessible, les plus modestes peuvent bénéficier de la Bourse Solidarité Vacances (BSV) de l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV). Elle permet de profiter de séjours et de loisirs jusqu'à -70% du prix public. Les familles à revenus modestes, personnes au chômage ou bénéficiant du RMI, jeunes en situation de précarité, personnes handicapées et personnes âgées à faibles ressources, sont accompagnées par un référent social pour la construction du projet de vacances.

Le billet de congé annuel

Le billet de congé annuel, mis en place chaque année par la SNCF, permet à de nombreux Français de voyager à moindre coût. Assez méconnu, il offre une réduction de 25 ou 50%, accordée une fois par an sur un billet de train aller-retour. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les démarches ? Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette offre en cliquant ici.

Le dispositif "Départ 18:25"

Pour les 18-25 ans, il existe le dispositif "Départ 18:25", qui peut financer jusqu'à la moitié de vos vacances. Il est réservé aux jeunes ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 17.280 euros par an pour 1 part fiscale, ainsi qu'à tous les boursiers, les apprentis et alternants, les volontaires en service civique. Il faut pour cela choisir un séjour sur le site du dispositif.

Le dispositif "Seniors en vacances"

Il existe aussi un dispositif similaire pour les plus âgés, "Seniors en vacances." Cette aide est destinée aux retraités non imposables, aux proches aidants de personnes âgées et aidants professionnels de personnes âgées. Pour un séjour au prix maximum de 402 euros pour 8 jours et 7 nuits, la Caf donne une aide de 160 euros, par exemple.