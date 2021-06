Bientôt une facture moins élevée chez le coiffeur ?

publié le 06/06/2021 à 15:04

Aller chez le coiffeur n'est pas une mince affaire. Il faut trouver un professionnel pouvant répondre aux exigences de vos cheveux, mais aussi être en mesure de payer la prestation, parfois très chère, particulièrement chez les femmes. Même pour celles aux cheveux courts, qui se retrouvent avec une facture plus élevée que pour un homme. Un collectif s'est intéressé à la question : "Coiffure en lutte" veut ainsi venir à bout des coupes "hommes" ou "femmes" et propose d'ajuster les tarifs selon la technique et le temps passé.

"Une femme avec les cheveux longs qui veut juste se faire couper les pointes payera plus cher qu'un homme alors qu'une coupe dite homme demande plus de travail", dénonce l'une des membres sur le compte Instagram du collectif, relayé par Le Dauphiné Libéré. Fin 2018 déjà, une enquête réalisée par la CLCV, citée par le quotidien, révélait un écart de plus de 46% dans les tarifs pratiqués pour "une même prestation et une même longueur de cheveux : le forfait shampoing–coupe–séchage/coiffage" chez un homme et une femme.

Également dans le viseur de "Coiffure en lutte", les codes et pratiques des coiffeurs. "Actuellement, tous les cheveux qui ne sont pas lisses sont exclus des formations de coiffure, CAP et brevet professionnel", explique le collectif. Ce manque de savoir-faire complique la prise en charge des personnes aux cheveux nécessitant des techniques et des produits adaptés. Notamment les chevelures bouclées, frisées et crépues, parfois très mal reçues dans les salons, avec des coiffeurs réticents à s'en occuper.