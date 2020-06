Chèques-vacances : comment en bénéficier ?

publié le 12/06/2020 à 07:27

Tandis que les Français ont appris qu'ils pourraient partir en vacances en France cet été, les réservations se font de plus en plus nombreuses. Certains Français vont pouvoir obtenir un petit coup de pouce : les chèques-vacances.



Acceptés dans "plus de 200.000 points d'accueil", d'après l'Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), les chèques-vacances permettent de payer des dépenses d'hébergement, restauration, loisirs, transports, culture... Tous ses usages sont référencés sur le site guide.ancv.com. Le chéquier se présente sous la forme de coupures de 10, 20, 25 et 50 euros.

Ces bons sont valables deux années en plus de celle d'émission, précise l'ANCV. C'est à dire qu'un chèque émis en 2020 sera valable jusqu'au 31 décembre 2022. Ils sont utilisables toute l'année en France (départements et régions d'Outre-Mer inclus) et dans l'Union Européenne. Si vous n'avez pas utilisé tous vos chèques avant leur fin de validité, vous pouvez demander leur échanges.

Comment en bénéficier ?

1. L'obtenir dans le secteurs privé : les salariés du secteurs privé qui souhaitent bénéficier des avantages des chèques-vacances peuvent les obtenir en passant par l'intermédiaire de leur employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise où ils exercent. Également par le Comité d'Entreprise (CE) ou le Comité Social et Économique (CSE).

Si ces derniers ne proposent pas encore l'acquisition de chèques-vacances, l'ANCV indique qu'il leur suffit de créer un compte. Concernant les travailleurs non salariés, comme les gérants majoritaires, profession libérale ou auto-entrepreneur, ils peuvent aussi bénéficier de ces bons.



2. L'obtenir dans la Fonction publique d'État : les agents actifs ou retraités de la Fonction publique peuvent "épargner entre 4 et 12 mois et bénéficier d'une bonification de l'État entre 10 et 30%" selon leurs revenus. Cela s'élève à 35% pour les moins de 30 ans.

Pour savoir si vous êtes éligible aux chèques-vacances, munissez-vous de votre avis d'impôt sur les revenus de l'année n-2 (soit 2018 pour l'année 2020). Ensuite, identifiez votre Revenu Fiscal de Référence (sur votre avis d’imposition relevez la somme indiquée en ligne 25). Puis faites directement votre simulation en ligne ou demandez votre formulaire, soit via le site internet : www.fonctionpublique-chequesvacances.fr soit par téléphone au 0 806 80 20 15 (service gratuit + prix d'un appel).

3. L'obtenir dans la Fonction publique Territoriale ou Hospitalière : les agents actifs ou retraités d'une collectivité territoriale doivent se rapprocher de la collectivité qui les emploie, de l'association du Personnel ou encore du Comité National d'Action Sociale (CNAS) ou de Plurélya, si leur collectivité est affiliée à l'un de ces organismes.



Pour les agents de la Fonction publique hospitalière, il faut se rapprocher du correspondant CGOS de votre établissement ou directement sur le site. Pour les agents des Hôpitaux de Paris, l’AP-HP ne propose pas le chèque-vacances mais des coupons sports.

Des "chèques-vacances tourisme" suite au coronavirus

Invité à l'antenne d'RTL à se prononcer sur la gratuité des péages, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires Jean-Baptiste Lemoyne avait avoué préférer se concentrer sur "ceux qui ne partent pas en vacances". "Nous travaillons avec les régions pour mettre en place des chèques-vacances tourisme pour cet été", avait-il déclaré le 20 mai dernier.





Ce coup de pouce spécifique s’ajoute à la prise en charge des activités ou séjours des enfants annoncés par le ministère de l’Éducation nationale. "Les caissières, éboueurs, aides-soignantes qui ont travaillé dur pendant le confinement recevront 300 euros en chèques-vacances pour souffler cet été. 300.000 foyers pourront y accéder. C’est une juste reconnaissance de leur investissement pour la Nation", a annoncé le Secrétaire d'État Gabriel Attal, dans un entretien à Ouest France.



Dans les régions ou départements partenaires, les familles modestes dont un parent a été mobilisé "en première ligne" pourront donc bénéficier de cet opération. Ces chèques-vacances seront financés par l'État à hauteur de 40 millions. Le solde sera financé par les collectivités partenaires, précise le quotidien.