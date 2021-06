Vacances d'été : ce qu'il faut savoir du billet de congé annuel de la SNCF

Avec la crise sanitaire, bon nombre de Français vont voyager à l'intérieur de l'hexagone et donc être amenés potentiellement à privilégier les déplacements en train. Pour effectuer ces trajets à moindre coût, chaque année, la SNCF met en place le billet de congé annuel. En quoi consiste-t-il ?

Assez méconnu, le billet de congé annuel offre une réduction de 25 ou 50%, accordée une fois par an sur un billet de train aller-retour. Cette réduction est de 25% sur votre aller-retour d’au moins 200 kilomètres et 50% si vous réglez au moins la moitié du paiement avec vos chèques vacances.

Par ailleurs, le retour doit être effectué dans une période de 61 jours après la date de validité du départ et le voyage ne doit pas s’effectuer intégralement à l’intérieur de l’Ile-de-France. La réduction est applicable sur les TGV (hors Thalys et Eurostar) et les couchettes Corail.

Qui peut en bénéficier ?

Cette aide de la SNCF est ouverte à une large partie des Français. Le billet est accessible aux personnes habitant en France, mais également dans les DOM ainsi qu’aux salariés de nationalité française travaillant et habitant à l’étranger, précise le site aide-sociale.fr. Pour en bénéficier, il faut donc être dans une des situations suivantes :



- Salarié résidant en France ou à l’étranger.

- Agent de la fonction publique.

- Demandeur d’emploi indemnisé au titre d’une allocation chômage (ARE ou ASS).

- Stagiaire en formation professionnelle.

- Travailleur à domicile bénéficiant des dispositions de l’article 80 du code général des impôts.

- Artisan bénéficiant des dispositions des articles 1452 à 1457 du code général des impôts

- Exploitant agricole non assujetti à l’impôt sur le revenu et ne possédant ou n’exploitant que des propriétés non bâties d’un revenu cadastral annuel inférieur à 30,49 euros.

- Percevoir une retraite, une pré-retraite ou une pension de la Sécurité Sociale.

Votre conjoint, vos enfants de moins de 21 ans et vos parents si vous êtes célibataire peuvent également bénéficier de la réduction.

Comment en faire la demande ?

Si vous souhaitez bénéficier du billet de congé annuel, vous devez en faire la demande à la SNCF au moins 24 heures avant votre départ. Pour cela vous devez remplir l'un des deux formulaires mis à votre disposition. Le premier formulaire (à retrouver ici) est réservé aux salariés, stagiaires en formation et aux salariés en cessation anticipée d’activité. Le second formulaire (à retrouver ici) est réservé aux autres situations professionnelles. À noter qu'il est possible de retirer directement ces formulaires en gare.

Il vous faudra ensuite rassembler les pièces justificatives mentionnées sur le formulaire et apporter le tout à un point de vente SNCF (au moins 24 heures avant votre départ), pour bénéficier de votre réduction.