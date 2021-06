Immobilier : pourquoi c'est le moment d'acheter

publié le 07/06/2021 à 09:02

C'est le moment idéal pour investir dans l'immobilier. Empruntis a publié le week-end du 6 juin les taux sur le mois de juin : c'est très bas et ça reste très bas malgré la période de redémarrage intense. On tourne autour de 1,1% de taux d'intérêts sur 20 ans. Cela veut dire que si vous empruntez 200.000 euros, vous allez rembourser 928 euros par mois hors assurance.

Partout en France le redémarrage est intense car actuellement vous avez en moyenne 10% d'acheteurs en plus que de vendeurs... En gros, ça accélère les délais de ventes car vous avez plus de candidats à l'achat que de vendeurs. Et ça fait, en général, remonter les prix. C'est assez traditionnel à cette époque de l'année qui est le point fort pour les transactions immobilières puisqu'en achetant en juin, on a une chance d'être dans ses nouveaux murs pour la rentrée de septembre. Ajoutez à cela la fin du confinement qui dynamise aussi le marché...

Attention quand même car on risque d'avoir des conditions un peu moins avantageuses dans les prochaines semaines car les banques ont déjà atteint leurs objectifs commerciaux et peuvent être un peu plus sévères dans leur analyse des dossiers.

Il y a des chance de voir les conditions se durcir un peu Martial You





Le marché immobilier se déporte-t-il en province ? Le phénomène existe. Un baromètre indiquait que 46% des Parisiens cherchaient à quitter la capitale... la capitale qui perd déjà chaque année 12.000 habitants en moyenne. Et si on prend le baromètre de Meilleurs agents, on voit que toutes les villes de province ont des progressions de ventes plus importantes que Paris... Et les prix suivent : Nantes (+1% sur un mois), Strasbourg (+0,9%), Lille (+0,7%) ou encore Marseille (+0,7%)... Les prix à Paris sont en hausse de 0,3% après une chute de 1,7%. Il y a donc une dynamique qui est bien du côté des villes de province.

C'est sans doute le moment d'investir car il y a des chance de voir les conditions se durcir un peu. Et puis d'abord, vous avez aussi une possibilité qui est une bonne nouvelle pour l'immobilier dans les prochains mois, c'est le risque d'inflation. Vous vous souvenez des années 70 ? Si on a des taux fixes bas et des prix qui remontent, eh bien on gagne du pouvoir d'achat.

Le Plus : le France, numéro 1

C'est ce que dit le baromètre Nouaille aujourd'hui. Les investisseurs étrangers choisissent la France en première position, devant l'Angleterre et devant l'Allemagne d'une courte tête. C'est les investissements, les projets d'investissement pour 2020.

La Note : 18/20 aux responsables d'Air Canada

Oui les dirigeants de l'entreprise, y compris le président qui vient de partir à la retraite, vont reverser leurs primes et bonus car la compagnie a bénéficié de soutien de l'État et les dirigeants estiment que ce n'est pas aux contribuables de payer leurs bonus. Tout le monde ne le fait pas.