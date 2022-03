C'est un cas colossal auquel s'attelle de nouveau Julien Courbet et son équipe. Un cas où 20 millions d'euros sont en jeu ! Cette affaire, c'est celle de Daniel, victime d'une usurpation d'identité à grande échelle. Depuis plus d'un an, le Trésor public lui réclame plus de 20 millions d'euros pour des contraventions dont il n'est même pas à l'origine. Un dossier alarmant mais toujours bloqué, malgré les nombreuses tentatives pour faire avancer les choses.

En février 2021, Daniel était déjà présent sur le plateau de Ça peut vous arriver. Au début de l'année 2017, trois mois après l’ouverture de son garage, Daniel commence à recevoir des contraventions au nom de sa société en provenance de toute la France. Pourtant, ces infractions sont commises par des véhicules que Daniel ne possède pas. Il conteste alors ces amendes. Mais, rapidement, il ne peut plus suivre, car, chaque jour, il reçoit entre 50 et 100 lettres du Trésor Public !



Selon la police, Daniel serait victime d’un réseau qui usurpe l’identité de sa société dans le but d’acheter et de revendre frauduleusement des véhicules. Le tout, en commettant toutes les infractions possibles et imaginables. En 2019, après plusieurs saisies, le compte bancaire de Daniel est fermé. Le Trésor Public lui réclame désormais près de 20 millions d’euros et le garagiste a déjà vu son compte être saisi de 40.000 euros.

L'émission appelle à l'aide et contacte les ministères

Depuis, Daniel a déménagé à l’autre bout de la France. Impossible pour lui de continuer son activité de garagiste. Toutes ses rentrées d’argent donnent lieu à des saisies. Il ne peut plus payer son loyer ni ses factures. Il y a un an sur le plateau de l'émission, il avait ému les auditeurs en expliquant ne plus pouvoir vivre dans ces conditions. Mais rien ne bouge.

Cette semaine, Daniel est de retour sur RTL et Ça peut vous arriver reprend tout à zéro ! En redoublant d'effort, l'émission souhaite obtenir une prise de conscience de l'Etat. "Le défenseur des droits a dit qu'il s'occupait du dossier et qu'il allait convoquer les ministères pour sortir cette famille de cette galère", explique à l'antenne Julien Courbet.



Ce 17 mars, c'est Dina, la femme de Daniel, qui prend la parole : "On veut se faire blanchir de tout ça et que l'on reprenne une vie normale, que ce cauchemar que l'on vit depuis des années soit derrière nous", explique-t-elle, à bout.

"C’est une association de malfaiteur qui s’est lancée là dedans, il faut qu’il y ait une enquête" insiste Me de Caumont. Ce qui me scandalise le plus dans cette affaire, c’est que l’administration ne peut même pas mettre une alerte pour stopper ces contraventions alors que tout le monde sait bien que ce n’est pas lui".

"C'est l'impuissance de l'Etat dans toute sa splendeur"

"Le ridicule est là, c’est l’impuissance de l’Etat dans toute sa splendeur. Aidez-nous à le sortir de cette situation", ajoute Julien Courbet, désespéré de la situation. Un dossier colossal que l'équipe de Ça peut vous arriver est décidé à résoudre. L'émission promet d'y revenir dans les prochains jours et de ne rien lâcher !

Daniel a reçu des centaines d'amendes Crédit : RTL

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr