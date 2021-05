Usurpation d'identité : fiché à tort à la Banque de France, il vit une énorme galère

Victime d'une usurpation d'identité, il est fiché à la Banque de France et ses crédits sont bloqués

publié le 11/05/2021 à 13:25

Grâce à la formule de la location longue durée, Damien change régulièrement de véhicule. Pour cela, il fait confiance au même grand groupe automobile depuis de longues années. Tout se passe très bien. Mais, le 8 février 2019, il reçoit un coup de téléphone d’une concession pour le prévenir qu'il est victime d’une tentative d’usurpation d’identité.

Heureusement, le garage s’en rend compte à temps. Il pense le prémunir en déposant plainte. Grave erreur ! Car, en septembre 2019, la gendarmerie lui apprend cette fois qu’un crédit a bien été ouvert à son nom et à son insu auprès d’un nouveau garage. Tout cela pour un véhicule qui circulerait en plus à son nom...



L’agent de police lui montre les documents falsifiés. Et là, il se rend compte que de fausses pièces d’identité à son nom ont été remises au vendeur avec la photo d’un inconnu. Sur le reste des papiers, d’autres signatures que la sienne apparaissent. C’est la stupeur.

Impossible pour lui de prendre le moindre crédit

Damien prévient immédiatement l’organisme de financement concerné. Tout est censé être pris en compte. Sauf que quelques semaines plus tard, il se retrouve fiché à la Banque de France ! Et l’organisme de financement refuse de le déficher, sous prétexte que l’usurpateur pourrait reprendre d’autres crédits à son nom !

Depuis, Damien a beau multiplier les relances écrites, son dossier reste irrémédiablement bloqué. Le fichage à la Banque de France l'empêche de prendre le moindre crédit. Impossible pour lui dans ces conditions de mener à bien son projet d’achat immobilier avec sa compagne. Il compte sur l'aide de Julien Courbet pour que l’organisme de financement le défiche de la Banque de France au plus vite...

