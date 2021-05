Usurpation d'identité : un faux Julien Courbet la séduit pour lui soutirer de l'argent

publié le 26/05/2021 à 12:07

Pascale est une grande fan de Julien Courbet. Elle l'écoute et le regarde pratiquement tous les jours ! Il y a 1 mois et demi environ, elle laisse un commentaire sous la photo de la page officielle Facebook de Julien Courbet. Elle souhaite l’alerter sur le fait que l’on lui a déjà demandé de l’argent pour participer à l’émission.

Quelques minutes plus tard, à sa plus grande surprise, un certain Julien Courbet, la contacte par message privé. Certaine qu’il s’agit de l’animateur, elle lui demande une photo dédicacée. L’individu lui demande alors de télécharger une application afin de discuter avec lui via un autre canal. Elle s'exécute. Il lui laisse l’adresse mail d’une personne qu’il présente comme son manager, afin qu'elle lui transmette sa demande pour la photo.

L’homme répond mais lui demande de lui verser 50 euros, puis 100 euros. Pascale règle sans réfléchir et réclame son dû. En parallèle, elle discute avec la personne qu'elle pense être l’animateur de renom. Il lui envoie, tantôt des photos de sa vie privée, tantôt des selfies.

Débute alors une romance virtuelle

Débute alors, entre eux, une romance virtuelle. Ils discutent du matin au soir et Pascale commence à nouer de véritables sentiments. Mais elle déchante car très vite, il lui implore de l’aider financièrement. Il va même jusqu’à lui réclamer de l’argent pour régler les frais d’hôpital de sa fille, prénommée Lola (soit le vrai prénom de la fille de l’animateur).

Puis, il lui demande de lui envoyer 800 euros afin de payer les ouvriers pour la construction de votre "maison commune" ! Penaude, Pascale se rend compte qu'elle est victime d’un usurpateur. Au téléphone, elle n'a eu que son manager. Il s’appellerait François Bédia.



Pascale a honte de s'être fait avoir par un individu malveillant et sans scrupules, qui a joué avec ses sentiments. Elle a perdu 150 euros et ne souhaite pas que cela arrive à quelqu’un d’autre.