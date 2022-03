Usurpation d’identité : il doit payer plus de 6.000 € pour 46 amendes dont il n’est pas l’auteur

Le 22 février 2021, en relevant son courrier, Abdoulaye tombe sur une étrange lettre de l’administration. Il découvre un avis de saisie administrative pour une trentaine d’infractions routières ! Il ne comprend pas, d’autant qu'il a toujours réglé ses contraventions.

Immédiatement, il appelle le centre des amendes. Sauf qu’au lieu de lui évoquer une erreur, on lui dit, qu’en tout, 46 amendes sont à son nom ! Le tout pour des infractions commises entre 2017 et 2020 avec des véhicules à chaque fois différents ou presque et des individus qui le déclarent systématiquement conducteur.

Conscient d’être victime d’une usurpation d’identité, Abdoulaye dépose plainte. Mais, inévitablement, en octobre, il reçoit un courrier de relance. Cette fois, pour faire stopper la machine, il écrit directement à l’officier du ministère public, mais ne reçoit aucune réponse.

"On me saisit de l'argent sur mon salaire"

Abdoulaye est désespéré et ne sait plus quoi faire. "A chaque fois que j'essaye de contester par téléphone ou autre, on me dit que je suis au mauvais endroit", explique Abdoulaye en direct ce 8 mars dans Ça peut vous arriver. "A présent, on me saisit de l'argent sur mon salaire", ajoute-t-il.

Car en effet, le 4 février dernier, Abdoulaye fait l’objet d’une première saisie sur son compte de 848 euros ! Abattu, il renvoie alors un nouveau courrier recommandé à l’officier du ministère public. Il précise que ses données GPS ne correspondent pas à celles relevées par l’administration sur les contraventions. Pourtant, une nouvelle fois, personne ne lui répond et, entretemps, Abdoulaye reçoit un nouveau courrier lui indiquant qu'il est redevable de 6.214 euros !

"Il est très probable qu'Abdoulaye soit victime d'une arnaque à la mode car il reçoit des PV pour des infractions un peu partout en France avec des personnes différentes à chaque fois. Donc ces gens utilisent le numéro du permis de conduire d'Abdoulaye pour dénoncer le conducteur", souligne Charlotte Méritan dans l'émission. Abdoulaye souhaite qu'on lui restitue les 848 euros saisis et qu'on lève toutes les amendes indûment attribuées.





