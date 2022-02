Faux virement : la banque refuse de rembourser à sa mère, il appelle Julien Courbet à l'aide

Pièces et billets (illustration)

Le 1er mars 2021, Missoné est chez sa mère, Dieynaba, quand elle reçoit un SMS de sa banque lui confirmant un ordre de virement de 2.000 euros alors qu’elle n’en est pas à l’origine. De plus, elle n'en fait jamais. Dans la foulée, Missoné fait opposition à sa carte et toutes les démarches possibles, mais il est trop tard : les 2.000 euros se sont envolés vers une société appelée Arona top cars, un garage domicilié aux Canaries.

Sa mère dépose plainte pour fraude bancaire et demande le remboursement de ce faux virement à sa banque. Mais cette dernière ne reconnaît pas la défaillance de son système de sécurité et affirme avoir essayé d’annuler le virement, en vain. "La banque se réfugie derrière son système de double identification pour se connecter à notre compte personnel et que c'est forcément pas de leur faute", explique Missoné à Julien Courbet ce matin en direct dans "Ça peut vous arriver".

Missoné demande des explications par courrier recommandé et notamment les preuves de négligences de sa mère. Il saisit le médiateur de la banque qui donne raison à la banque ! Missoné ne sait plus quoi faire pour récupérer l’argent de sa mère, il demande de l'aide à Julien Courbet et son équipe.

La règle d'or en cas de fraude bancaire

Grâce au podcast de La règle d'or consacré à ce problème, Maître Blanche de Granvilliers, avocate dans l'émission de Julien Courbet vous donne quelques conseils pour réagir efficacement.



"C'est à la banque de prouver que vous avez commis une négligence grave qui seule peut vous priver du remboursement immédiat. Elle doit aussi prouver qu'il n'y a eu aucune déficience technique de ses systèmes de sécurité", explique l'avocate.

